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Женщина попала в токсикоцентр в результате пожара на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Женщина попала в токсикоцентр в результате пожара на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле

22 мая 2017, 13:45ПроисшествияДенис Таратонов
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