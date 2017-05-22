Женщина попала в токсикоцентр в результате пожара на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле

Загорание в квартире на четвёртом этаже произошло около 2 часов дня. В 14:15 от жителей дома на пульт диспетчера поступил звонок. На место выехали пожарные. В течение пяти минут огнеборцы полностью потушили огонь. Ситуация сложилась таким образом, что потребовалась госпитализация хозяйки квартиры:

В результате пожара пострадала хозяйка квартиры. Женщина госпитализирована в токсикоцентр. В огне, на площади 3 квадратных метра, сгорели домашние вещи и пострадала мебель сообщили в противопожарной службе Нижнего Тагила.

Сейчас пожарные работают над установлением причины пожара и выясняют нанесённый огнём ущерб.

Двумя днями ранее под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб инвалид.