Женщина попала в токсикоцентр в результате пожара на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле
22 мая 2017, 13:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Пожар вспыхнул 20 мая в одной из квартир 9-этажного дома на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле. В результате пострадала хозяйка этой квартиры. Сейчас женщина лечится в одной из больниц Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Загорание в квартире на четвёртом этаже произошло около 2 часов дня. В 14:15 от жителей дома на пульт диспетчера поступил звонок. На место выехали пожарные. В течение пяти минут огнеборцы полностью потушили огонь. Ситуация сложилась таким образом, что потребовалась госпитализация хозяйки квартиры:
В результате пожара пострадала хозяйка квартиры. Женщина госпитализирована в токсикоцентр. В огне, на площади 3 квадратных метра, сгорели домашние вещи и пострадала мебель сообщили в противопожарной службе Нижнего Тагила.
Сейчас пожарные работают над установлением причины пожара и выясняют нанесённый огнём ущерб.
Двумя днями ранее под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб инвалид.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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