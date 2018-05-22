Набережная в Нижнем Тагиле была оцеплена 21 мая из-за бесхозного предмета (ФОТО)

Я подошла и поинтересовалась у сотрудников вневедомственной охраны, что за срочность, не президент ли у нас приезжает. На что мне сказали, что как бы сейчас не бомбануло. Сказали, что позвонили женщины, они что-то обнаружили около памятника рассказала тагильчанка.