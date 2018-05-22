Обвинение предъявлено тренеру утонувшего в бассейне мальчика в Нижнем Тагиле

По версии следствия, тренер отвлекся на другую группу детей, и таким образом семилетний Вадим пропал из поля зрения педагога. Мальчик глубоко погрузился в воду и начал тонуть.

Когда нахождение ребёнка под водой заметили другие лица, находившиеся в бассейне, он был извлечен из воды, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик, к сожалению, скончался от утопления в воде уточняют в СКР.