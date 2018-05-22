Потолок обрушился в поликлинике №3 в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Фото обрушившегося подвесного потолка появилось в одной из социальных сетей.

Потолок рухнул в дневное время, когда в здании находился персонал и пациенты, однако пострадавших нет. Медперсонал и пациенты были выведены из крыла учреждения, где произошел инцидент.

Управлением здравоохранения по данному факту начата проверка. Там же сообщили, что поликлиника на летний период закрывается на капремонт.