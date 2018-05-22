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Потолок обрушился в поликлинике №3 в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потолок обрушился в поликлинике №3 в Екатеринбурге (ВИДЕО)

22 мая, 21:35ПроисшествияНателла Николова
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