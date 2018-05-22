Пожар на трех этажах произошел из-за замыкания проводки в доме на Вые в Нижнем Тагиле
22 мая, 10:35Происшествия
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В Нижнем Тагиле 21 мая в 16.50 произошел пожар в шестиэтажном доме по ул. Фрунзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле в шестиэтажке на Вые произошел пожар из-за замыкания проводки. Сгорели электрощитки с 4 по 6 этаж. Из дома были эвакуированы четыре человека, никто не пострадал.
Пожар был потушен за 5 минут, в ликвидации возгорания принимали участие 9 огнеборцев и 3 единицы пожарной техники, сообщает ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.
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