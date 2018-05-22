Пожар на трех этажах произошел из-за замыкания проводки в доме на Вые в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в шестиэтажке на Вые произошел пожар из-за замыкания проводки. Сгорели электрощитки с 4 по 6 этаж. Из дома были эвакуированы четыре человека, никто не пострадал.

Пожар был потушен за 5 минут, в ликвидации возгорания принимали участие 9 огнеборцев и 3 единицы пожарной техники, сообщает ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.

Напомним, что в Нижнем Тагиле погибли три человека при пожаре в частном доме.