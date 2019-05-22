НАК опубликовал видео уничтожения террористов под Владимиром
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: http://nac.gov.ru
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Во Владимирской области ФСБ России провела контртеррористическую операцию. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, погибли двое боевиков.
Операция проходила в городе Кольчугино. Спецназ эвакуировал гражданских и окружил дом, в котором прятались бандиты. Сдаться преступники отказались и начали стрелять, но были нейтрализованы ответным огнём. По данным оперативного штаба НАК, убитые являлись сторонниками одной из террористических организаций, готовили теракт в месте массового пребывания людей. В доме обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также оружие, боеприпасы, религиозно-экстремистская литература.
НАКВидео
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Видео: http://nac.gov.ru
Сотрудники правоохранительных органов и гражданские не пострадали. На данный момент ФСБ проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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