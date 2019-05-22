Под Нижним Тагилом мужчина спас инвалида от пожара

В поселке Горноуральский мужчина вынес из пожара 56-летнюю женщину-инвалида, передаёт ИА «Все новости». Инцидент произошел 21 мая в квартире жилого дома.
Водитель местной больницы Сергей Заровный увидел черный дым из окон соседнего подъезда. Услышав крики о помощи, мужчина устремился к подъезду. Железная дверь квартиры оказалось незапертой, а деревянную он выбил ногой. Чтобы пройти по задымлённой квартире, он включил на телефоне фонарик, опустился на четвереньки и пополз к очагу пожара. По пути он наткнулся на хозяйку и вытащил её из квартиры. Женщина получила ожоги рук 1 и 2 степени, сейчас она госпитализирована, передают ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС.
Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращение с огнем при курении самой пострадавшей. Пожар был потушен чуть больше чем через полчаса. Напомним, 19 мая из-за аналогичной причины в Нижнем Тагиле пострадали трое взрослых и ребёнок.