Под Нижним Тагилом мужчина спас инвалида от пожара

Водитель местной больницы Сергей Заровный увидел черный дым из окон соседнего подъезда. Услышав крики о помощи, мужчина устремился к подъезду. Железная дверь квартиры оказалось незапертой, а деревянную он выбил ногой. Чтобы пройти по задымлённой квартире, он включил на телефоне фонарик, опустился на четвереньки и пополз к очагу пожара. По пути он наткнулся на хозяйку и вытащил её из квартиры. Женщина получила ожоги рук 1 и 2 степени, сейчас она госпитализирована, передают ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС.