В Екатеринбурге женщина-таксист напала на пассажиров

22 мая екатеринбурженка Елена Агеева вместе с матерью и сыном вызвали такси. Со слов Елены, после того, как машина тронулась с места, водитель начал провоцировать пассажиров на конфликт. Результатом стало то, что женщина-таксист заявила, что никуда никого не повезёт и направила машину в сторону отделения полиции. После того, как пассажирам удалось убедить водителя остановать автомобиль и выбраться из салона, началась потасовка.

Она пинала меня ногами в живот, коленями. Я просто голову опустила, чтобы она мне по лицу не била. Мама ей говорила: «Что ты делаешь?», пыталась её от меня оттащить. Она её тоже схватила за волосы, вырвала клок волос, ударила в щеку и толкнула,рассказывает Елена свою версию произошедшего.

Водитель такси Варвара Денисова утверждает, что пассажиры первыми начали конфликт. Они с первых минут дороги вели себя неадекватно — требовали предоставить лицензию и пачкали салон.

Выезжаем со двора — они не прекращают меня пилить, ребенок пинает сиденье. Я сделала замечание, что машину марать не надо, — машина стоит под миллион, я несу за нее ответственность, вы мне ее портите. Я останавливаюсь и говорю: женщины, я вас не повезу, идите, пожалуйста, к вам другая машина приедет. Мы минут семь стояли у дома, они ни в какую выходить не хотели, орали на меня,рассказала Варвара.