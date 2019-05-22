В России впервые пожизненно осудили наркоторговца

Приговором Московского областного суда 14 руководителей и участников синдиката были осуждены к срокам лишения свободы от 6 до 23 лет. Они обвинялись в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. Верховный суд РФ оставил решение без изменений. Организатор синдиката Шерали Табаров получил пожизненное. Ранее Шерали уже был судим на территории России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ирина Волк сообщает о выявлении сложной схемы деятельности преступного сообщества и изобличении 20 особо тяжких случаев на территории России и других стран. Из незаконного оборота было изъято более 696 кг наркотического средства — героина.