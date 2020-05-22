На Урале мужчина напал на сожительницу с ножом, а после сам сдался полиции
В Каменске-Уральском полиция возбудила уголовное дело на местного жителя. Его подозревают в убийстве сожительницы, сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел накануне, 21 мая. 46-летний мужчина поругался со своей сожительницей и не смог совладать с эмоциями. Он схватил кухонный нож и дважды ударил им женщину. Пострадавшая скончалась на месте, а мужчина сбежал.
Когда он осознал, что произошло, то решил сдаться самостоятельно. Он позвонил в полицию и сообщил о происшествии. Однако ожидать силовиков он не стал — выпил и заснул на скамейке на улице. Его забрала скорая помощь и доставила в больницу, а там его встретили следователи.
По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, гражданин ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками — побои и угроза убийством. Однако для него судом была избрана мера наказания, не связанная с лишением свободы.
В пресс-службе СКР по Свердловской области пояснили, что следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего и осуществляется сбор доказательств. В ближайшее время планируется избрать для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.