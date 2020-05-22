В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 12-летнего велосипедиста
Сегодня, 22:47ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 22 мая сбили ребёнка на улице Свердлова, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» ехал по улице Свердлова со стороны улицы Дзержинского в сторону Орджоникидзе. На улице Свердлова он допустил наезд на 12-летнего мальчика, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с сотрясением головного мозга, ушибом головы и левой стопы госпитализировали в ЦГБ № 3.
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Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля был трезв. Водительский страж мужчины составляет 45 лет, ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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