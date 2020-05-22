В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 12-летнего велосипедиста

Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» ехал по улице Свердлова со стороны улицы Дзержинского в сторону Орджоникидзе. На улице Свердлова он допустил наезд на 12-летнего мальчика, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с сотрясением головного мозга, ушибом головы и левой стопы госпитализировали в ЦГБ № 3.