В Нижнем Тагиле пьяный мужчина пытался забрать у пенсионерки пакет с продуктами
В Нижнем Тагиле мужчина напал на 70-летнюю женщину и попытался забрать у нее пакет с продуктами, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Свидетелями нападения стали местные жители. Они и спасли женщину от грабителя. 70-летняя пенсионерка возвращалась с продуктами из магазина. По дороге к дому она присела на лавочку, а пакет поставила рядом. В этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина и начал утверждать, что пакет принадлежит ему. Внезапно он попытался его забрать. Пенсионерка испугалась и на помощь звать никого не стала.
На шум среагировал мужчина, прогуливавшийся рядом с собакой. Он схватил злоумышленника, и тот отпустил пакет. Позднее к ним подошел еще один мужчина, гулявший на детской площадке с ребенком, и вызвал полицию.
Правонарушитель был задержан. Им оказался 40-летний безработный житель Дзержинского района. Мужчина рассчитывал, что в пакете кроме продуктов может оказаться кошелек. Он был уверен, что женщина не окажет ему сопротивления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ (Грабеж). Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде.