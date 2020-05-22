В Нижнем Тагиле старушка перебегала дорогу на «красный» и угодила под колёса авто

Инцидент произошёл 22 мая в 11 часов 30 минут в районе остановки общественного транспорта «Театр Кукол». По словам правоохранителей, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки не успел среагировать и допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП женщину госпитализировали в Демидовскую горбольницу с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого колена.