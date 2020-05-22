В Нижнем Тагиле старушка перебегала дорогу на «красный» и угодила под колёса авто
Сегодня, 16:20ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
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Daewoo Nexia сбила 81-летнюю женщину в центре Нижнего Тагила на регулируемом пешеходном переходе, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошёл 22 мая в 11 часов 30 минут в районе остановки общественного транспорта «Театр Кукол». По словам правоохранителей, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки не успел среагировать и допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП женщину госпитализировали в Демидовскую горбольницу с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого колена.
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У мужчины, управлявшим иномаркой, стаж вождения одиннадцать лет, он привлекался за нарушения ПДД 8 раз. На момент аварии водитель был трезв.
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