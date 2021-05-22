Инвалидом остался 5-летний мальчик после посещения стоматологии в Екатеринбурге

В процессе удаления зуба мальчик дергался, из-за чего зуб попал в дыхательные пути. К месту происшествия была вызвана бригада «скорой». Ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, но к моменту удаления зуба из дыхательных путей мальчик уже впал в кому, пишет «КП-Екатеринбург».