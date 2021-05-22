Пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП на Ботанике в Екатеринбурге

Авария с участием мотоцикла и иномарки произошла недалеко от ТЦ «Дирижабль» поздним вечером в пятницу, 21 мая.
В результате столкновения травмы получила девушка — пассажир мотоцикла Suzuki, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.
Прибывшие на место происшествия медики «скорой» диагностировали у нее сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Девушка была доставлена в 36 городскую больницу.
Напомним, 14 мая мотоциклист, уезжая от экипажа ГИБДД, не справился с управлением и устроил ДТП в Нижнем Тагиле в районе Тагилстрой, на улице Балакинская. Он допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid.