Подозреваемый в распространении наркотиков екатеринбуржец разбился на мотоцикле

Подозреваемый в распространении наркотиков екатеринбуржец разбился на мотоцикле
Подозреваемый в распространении наркотиков екатеринбуржец разбился на мотоцикле
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: Е1.RU
Подозреваемый в распространении наркотиков 23-летний екатеринбуржец разбился на мотоцикле. По одной из версий, он приобрел байк, чтобы было удобнее развозить «закладки» и уезжать от стражей правопорядка.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая возле пересечения улиц Репина — Заводская в Екатеринбурге, сообщает Е1. Житель Екатеринбурга, которого ранее задерживали по подозрению в распространении мефедрона, был госпитализирован в больницу с разрывом печени и легких, а также переломом ребер.

Мотоцикл он использовал, чтобы было проще развозить «закладки» и удирать от полиции, прокомментировал происшествие инсайдер издания.

Весной 2020 года редакция рассказывала, как екатеринбуржца задерживали сотрудники полиции на 4-м километре Режевского тракта при поднятии «закладки».

Сам молодой человек уверял, что не занимается распространением наркотиков, а уголовное дело против него сфабриковано.

Однако с 30 свертками мефедрона екатеринбуржца задерживали еще год спустя — в апреле 2021 года. Тогда он пытался скрыться от стражей правопорядка на автомобиле и оказывал сопротивление при задержании.

В рамках возбужденного в отношении 23-летнего мужчины уголовного дела по ст. 228 УК РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, вечером 21 мая 24-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП на Ботанике в Екатеринбурге. Байк Suzuki сбил водитель Skoda Yeti, который должен был предоставить преимущество, выезжая с прилегающей территории.

Сюжеты:
Екатеринбург
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