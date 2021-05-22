Подозреваемый в распространении наркотиков екатеринбуржец разбился на мотоцикле

Инцидент произошел в четверг, 20 мая возле пересечения улиц Репина — Заводская в Екатеринбурге, сообщает Е1. Житель Екатеринбурга, которого ранее задерживали по подозрению в распространении мефедрона, был госпитализирован в больницу с разрывом печени и легких, а также переломом ребер.
Мотоцикл он использовал, чтобы было проще развозить «закладки» и удирать от полиции, прокомментировал происшествие инсайдер издания.
Весной 2020 года редакция рассказывала, как екатеринбуржца задерживали сотрудники полиции на 4-м километре Режевского тракта при поднятии «закладки».
Сам молодой человек уверял, что не занимается распространением наркотиков, а уголовное дело против него сфабриковано.
Однако с 30 свертками мефедрона екатеринбуржца задерживали еще год спустя — в апреле 2021 года. Тогда он пытался скрыться от стражей правопорядка на автомобиле и оказывал сопротивление при задержании.
В рамках возбужденного в отношении 23-летнего мужчины уголовного дела по ст. 228 УК РФ ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, вечером 21 мая 24-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП на Ботанике в Екатеринбурге. Байк Suzuki сбил водитель Skoda Yeti, который должен был предоставить преимущество, выезжая с прилегающей территории.