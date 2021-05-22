Поезд сбил женщину на Land Rover под Екатеринбургом

Происшествие случилось 22 мая на перегоне Ревда — Решёты. Переезд не был оборудован шлагбаумом. В ГИБДД рассказали, что 37-летняя женщина за рулем Land Rover выехала на переезд на «красный». Поезд она не услышала из-за громкой музыки, игравшей в салоне, пишет E1.