«Уехали в Екатеринбург»: женщина и ее дочь разыскиваются в Свердловской области

О местонахождении женщина и ее взрослой дочери, которые пропали в поселке Фабричный Туринского района Свердловской области, ничего не известно с 15 мая.

В данный момент поисками свердловчанок занимаются полицейские и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». С заявлением о безызвестном исчезновении 44-летней Елены Кошненковой и ее 25-летней дочери Марины сообщила в правоохранительные органы сестра женщины. Она сообщила, что родственницы поехали искать работу в Екатеринбурге на поезде. На данный момент сотрудники уголовного розыска уже установили водителя такси, который довез женщин до вокзала в Туринске. Розыскные мероприятия продолжаются, на установление местонахождения женщин ориентированы наряды ППС, сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Приметы 44-летней Елены Ивановны Кошненковой: полного телосложения, рост 165 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. В день исчезновения была одета в белую блузку, темные джинсы и бежевые балетки. Приметы 25-летней Марины Островской: худощавого телосложения, рост 155 сантиметров, глаза карие, волосы светло-русые. Была одета в бордовый спортивный костюм. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Сообщить информацию о местонахождении жительниц Туринского района можно в полицию по линии 02 или по телефону: 8 343 358 71 61, либо в ПО «Лиза Алерт» по номеру: 8 800 700 54 52. Напомним, 20 мая в Екатеринбурге нашли сразу трех человек, которых искали в течение нескольких дней. О найденных свердловчанах сообщили в поисковом отряде «Прорыв». За день в Екатеринбурге нашлись сразу три пропавших человека

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