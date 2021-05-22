Заведующая детсадом на Урале получала зарплату за ненастоящих сотрудников и попалась

Заведующая детским садом в Свердловской области с 2015 по 2019 год устраивала фиктивных рабочих и получала за них зарплату. Она получила условный срок.

Мошенница работала в детском садике поселка Белоярский. Следствием установлено, что с 2015 по 2019 год она устраивала в учреждение сотрудников на разные должности. Фактически они свои обязанности не выполняли, а их заработную плату женщина присваивала себе, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. Женщины 1980 года рождения была осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Преступница полностью признала свою вину. Суд назначил ей один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Напомним, 20 мая сообщалось, что фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями стал бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Он подозревается в организации продажи продукции корпорации с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около четырех миллиардов рублей. Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

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