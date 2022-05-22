11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе под Сысертью

11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе под Сысертью
11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе под Сысертью
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Из-за высокой скорости Mercedes-Benz вылетел на обочину в районе Сысерти и перевернулся. 42-летний отец двоих детей угодил в больницу вместе с пятилетним сыном, а 11-летняя дочь лихача скончалась на месте происшествия.

Авария произошла в Сысерти вечером в субботу, 21 мая. На 180-м километре трассы М-5 «Урал» 42-летний свердловчанин за рулем Mercedes-Benz выбрал скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям. Мужчина не справился с управлением внедорожника, в результате чего иномарку выбросило на обочину и перевернуло.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

В машине вместе с водителем ехали его двое детей — 11-летняя дочь и 5-летний сын. В результате аварии девочка погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. Свердловчанина и его сына медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

По информации правоохранителей, никто в машине не был пристегнут ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Стаж вождения мужчины составляет 16 лет, к административной ответственности привлекался 4 раза.

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