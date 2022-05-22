Два инспектора ДПС Нижнего Тагила попались на взятке в майские праздники

Два инспектора ДПС Нижнего Тагила попались на взятке в майские праздники
Два инспектора ДПС Нижнего Тагила попались на взятке в майские праздники
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1МI
В Нижнем Тагиле во время майских праздников двух инспекторов местного ГИБДД поймали на взятках. Службе собственной безопасности МВД их сдали водители.

По информации источника Е1 в правоохранительных органах, два молодых госавтоинспектора получили деньги от водителей за непривлечение последних к ответственности за нарушение ПДД. Позднее взяткодатели обратились в службу безопасности полиции и рассказали о факте коррупции. Водителей отпустили, а к сотрудникам применили дисциплинарные меры.

Одного парня недавно уже уволили по-тихому, по второму продолжается проверка. Деньги их заставили вернуть, сообщил Е1 источник в силовых структурах.

Инциденты произошли во время майских праздников на территории Нижнетагильского гарнизона полиции. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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