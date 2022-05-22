Из-за пьяной драки супругов в Каменске-Уральском ввели план-перехват

Инцидент произошел в пятницу, 20 мая, в одной из семей в доме на Металлургов в Каменске-Уральском. По словам источника KU66.RU в правоохранительных органах, супруги распивали горячительные напитки. В какой-то момент произошла ссора влюбленных.
В итоге словесная перепалка переросла в поножовщину — женщина ударила своего мужа в грудь ножом и скрылась с места происшествия. Дама уехала на белой «Ладе». Обеспокоенные соседи вызвали полицейских, которые объявили план-перехват и нашли свердловчанку. Травма у ее супруга оказалась не смертельной.