Из-за пьяной драки супругов в Каменске-Уральском ввели план-перехват

Из-за пьяной драки супругов в Каменске-Уральском ввели план-перехват
Из-за пьяной драки супругов в Каменске-Уральском ввели план-перехват
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1МI
В Каменске-Уральском ввели план-перехват из-за пырнувшей ножом в пьяном угаре местной жительницы. Объектом разборок стал супруг свердловчанки.

Инцидент произошел в пятницу, 20 мая, в одной из семей в доме на Металлургов в Каменске-Уральском. По словам источника KU66.RU в правоохранительных органах, супруги распивали горячительные напитки. В какой-то момент произошла ссора влюбленных.

В итоге словесная перепалка переросла в поножовщину — женщина ударила своего мужа в грудь ножом и скрылась с места происшествия. Дама уехала на белой «Ладе». Обеспокоенные соседи вызвали полицейских, которые объявили план-перехват и нашли свердловчанку. Травма у ее супруга оказалась не смертельной.

Сюжеты:
Каменск-УральскийНовости УрФО
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