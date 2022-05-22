Из-за пьяной драки супругов в Каменске-Уральском ввели план-перехват

В итоге словесная перепалка переросла в поножовщину — женщина ударила своего мужа в грудь ножом и скрылась с места происшествия. Дама уехала на белой «Ладе». Обеспокоенные соседи вызвали полицейских, которые объявили план-перехват и нашли свердловчанку. Травма у ее супруга оказалась не смертельной.