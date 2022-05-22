Причиной смертельной аварии под Нижним Тагилом стала усталость водителя кроссовера

Авария произошла в 16 часов 35 минут на 145 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Как рассказали редакции в ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Kia Sorento ехал из Невьянска в Кушву и выехал на встречную полосу, где угодил под ГАЗель Next. Мужчина не справился с управлением своего кроссовера. По словам его пассажира, 65-летний свердловчанин мог уснуть за рулем.
Водитель иномарки погиб на месте происшествия — мужчина проживал в Лесном, имел стаж вождения 12 лет.
59-летний водитель грузовика пояснил инспекторам, что кроссовер внезапно выехал на его полосу, свердловчанин попытался уйти от столкновения, но безуспешно. Свердловчанин имеет водительский стаж 13 лет и на момент аварии был трезвым.