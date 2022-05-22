Причиной смертельной аварии под Нижним Тагилом стала усталость водителя кроссовера

Причиной смертельной аварии под Нижним Тагилом стала усталость водителя кроссовера
Причиной смертельной аварии под Нижним Тагилом стала усталость водителя кроссовера
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»
Водитель Kia Sorento, погибший в аварии на Серовском тракте под Нижним Тагилом, мог уснуть за рулем. Такие показания дал пассажир кроссовера.

Авария произошла в 16 часов 35 минут на 145 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Как рассказали редакции в ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Kia Sorento ехал из Невьянска в Кушву и выехал на встречную полосу, где угодил под ГАЗель Next. Мужчина не справился с управлением своего кроссовера. По словам его пассажира, 65-летний свердловчанин мог уснуть за рулем.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель иномарки погиб на месте происшествия — мужчина проживал в Лесном, имел стаж вождения 12 лет.

59-летний водитель грузовика пояснил инспекторам, что кроссовер внезапно выехал на его полосу, свердловчанин попытался уйти от столкновения, но безуспешно. Свердловчанин имеет водительский стаж 13 лет и на момент аварии был трезвым.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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