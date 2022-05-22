Трое подростков попали в аварию во время побега от экипажа ДПС в Каменске-Уральском

Трое подростков попали в аварию во время побега от экипажа ДПС в Каменске-Уральском
Трое подростков попали в аварию во время побега от экипажа ДПС в Каменске-Уральском
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
13-летняя жительница Каменска украла у своих родителей ключи от ВАЗа и уехала со своими несовершеннолетними друзьями кататься. За рулем легковушки был ранее судимый подросток. Автомобиль привлек внимание инспекторов ГИБДД — началась погоня, которая закончилась аварией. Все находившиеся в машине подростки пострадали.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 мая. По информации УГИБДД по Свердловской области, 13-летняя школьница украла у своих родителей ключи от ВАЗ-2107, чтобы покататься по ночному городу со своими друзьями. За руль сел 16-летний ранее судимый за кражу подросток. Третьим стал их общий 17-летний знакомый.

Ехавший по ночным улицам ВАЗ привлек внимание местных госавтоинспекторов, однако подростки решили скрыться от стражей порядка. Водитель легковушки разогнался до 120 километров в час, не справился с управлением автомобиля и в полпятого утра протаранил железобетонную опору фонарного столба.

В результате аварии девушка и ее 16-летний приятель получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы. Девушку госпитализировали, а подросток будет лечиться дома амбулаторно. В УГИБДД добавили, что все трое участников аварии состоят на учете в ПДН. На родителей девочки составят дополнительный протокол за неисполнение родительских обязанностей, а лихач и его отец будут возмещать ущерб за поврежденный автомобиль.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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