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Безработный тагильчанин уничтожил 70 деревьев в районе Иван-озеро
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Безработный тагильчанин уничтожил 70 деревьев в районе Иван-озеро

22 июня 2012, 16:22Происшествия
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