Безработный тагильчанин уничтожил 70 деревьев в районе Иван-озеро
22 июня 2012, 16:22Происшествия
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Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего безработного жителя Дзержинского района Нижнего Тагила. В мае он незаконно спилил 70 деревьев в районе Иван-озеро. Идея вырубки ему пришла в голову, когда он узнал о скором строительстве пляжа в тех местах.
Срубленныйлес он продал одному из предпринимателей всего за 40 тысяч рублей. Как сообщилTagilCity.ru природоохранный прокурор В. В. Калинин, реальный ущерб составляет591 073 рубля.
Всодеянном «черный лесоруб» признался следователю, однако предстоит ещеразобраться с предпринимателем, который купил «незаконный» лес. Весьпричиненный ущерб государству обвиняемый должен будет возместить.
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