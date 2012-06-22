Сегодня ночью полицейские захватили 2 реабилитационных центра фонда «Город без наркотиков»

По данным фонда, сотрудники ГИБДД перекрыли все дороги в реабилитационный центр в Белоярке. Возле самого здания был выставлен автомобиль с вооруженными людьми. Далее центр взяли штурмом. Женский реабилитационный центр также захватили. Представители фонда сообщают, что некоторых реабилитантов забрали в отделение полиции для дачи показаний против фондовцев.