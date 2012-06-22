Сегодня ночью полицейские захватили 2 реабилитационных центра фонда «Город без наркотиков»
22 июня 2012, 15:22Происшествия
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Штурмом были взяты центры в Сарапулке и Белоярке. По данным президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, операция началась ровно в 4 часа 22 июня. Сам Евгений считает это время символичным, ведь именно тогда в 1941 году фашистские оккупанты начали захват Советского Союза.
По данным фонда, сотрудники ГИБДД перекрыли все дороги в реабилитационный центр в Белоярке. Возле самого здания был выставлен автомобиль с вооруженными людьми. Далее центр взяли штурмом. Женский реабилитационный центр также захватили. Представители фонда сообщают, что некоторых реабилитантов забрали в отделение полиции для дачи показаний против фондовцев.
Некоторых проходивших реабилитацию, в основном, девушек, забрали домой родители. Другие просто скрылись в неизвестном направлении. По сообщениям Евгения Ройзмана, руководил данной операцией заместитель начальника ГУВД Свердловской области Владимир Романюк.
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