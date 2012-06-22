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Сегодня ночью полицейские захватили 2 реабилитационных центра фонда «Город без наркотиков»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня ночью полицейские захватили 2 реабилитационных центра фонда «Город без наркотиков»

22 июня 2012, 15:22Происшествия
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