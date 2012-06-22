В Екатеринбурге гастарбайтер надругался над двумя мальчиками

Жертвами домогательств стали два мальчика 7и 8 лет. Ребята держали все в тайне и рассказали родителям о случившемся только недавно, а те обратились в полицию. Мужчина работал сторожем автостоянки по Варшавской, на которой, предположительно, он и совершил преступление.

Полицейские возбудили два уголовных дела по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Правоохранители задержали 60-летнего подозреваемого, незаконно пребывающего в России и не имеющего разрешения на работу. Следователи рассказывают, что мужчина познакомился с двумя мальчиками и, зная, что дети растут в неблагополучных семьях, начал покупать для них продукты. Войдя в доверие к детям, мужчина в разные дни совершил насильственные действия сексуального характера.