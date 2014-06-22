Жуткая авария на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО, ВИДЕО)
22 июня 2014, 18:05Происшествия
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В редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница Ольга, рассказавшая о том, что некоторое время назад под Нижним Тагилом произошло жуткое ДТП, в котором есть погибшие.
Все произошло в районе Капасихи. Сергей Бернгардт, начальник отделения пропаганды ГИБДД, рассказал, что одна пассажирка 45-50 лет погибла. Она находилась в одной из ВАЗ-2115. В другой - молодая семья.
Совершая поворот налево, ВАЗ-2115 с молодой семьей остановился. В это время в него допустил столкновение грузовик Volvo. ВАЗ-2115 отбросило в другое авто той же модели. Потом по инерции он врезался еще в Toyota и Opel.
Подробности произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Всех пострадавших госпитализировали. Фото и видео из группы «Типичный тагильчанин»:
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