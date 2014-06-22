Жуткая авария на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО, ВИДЕО)

Все произошло в районе Капасихи. Сергей Бернгардт, начальник отделения пропаганды ГИБДД, рассказал, что одна пассажирка 45-50 лет погибла. Она находилась в одной из ВАЗ-2115. В другой - молодая семья.

Совершая поворот налево, ВАЗ-2115 с молодой семьей остановился. В это время в него допустил столкновение грузовик Volvo. ВАЗ-2115 отбросило в другое авто той же модели. Потом по инерции он врезался еще в Toyota и Opel.