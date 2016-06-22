Две коровы были жестоко убиты в Карпинске (ФОТО)
По сообщению издания «Вечерний Карпинск», вид убитых животных ужасал – на месте происшествия обнаружены лужи крови, следы выстрелов из ружья, сами коровы жестоко избиты, вымя вспорото.
Хозяйка убитых коров, Галина М., сообщила журналистам «Вечернего Карпинска» что обычно ее животные находились на свободном выпасе без присмотра. Женщина полагала, что коровы не нуждаются в пастухе, потому что в округе достаточно свободных пастбищ и ее кормилицы просто не могут никому помешать. Почувствовала неладное пенсионерка тогда, когда из 4 выпущенных на выпас коров, домой вернулись только 2, при этом у одной из них обнаружился прокол в вымени. Женщина устремилась на поиски питомиц, но обнаружила только их обезображенные трупы.
В настоящее время полиция проводит по факту данного происшествия доследственную проверку.
Отметим, что хозяйка убитых коров 36 лет жизни отдала работе в подсобном хозяйстве, из них 21 год трудилась дояркой. За время работы женщина стала передовиком труда, участвовала во Всероссийской выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, имеет медаль за ударный труд.
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