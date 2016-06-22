Две коровы были жестоко убиты в Карпинске (ФОТО)

Хозяйка убитых коров, Галина М., сообщила журналистам «Вечернего Карпинска» что обычно ее животные находились на свободном выпасе без присмотра. Женщина полагала, что коровы не нуждаются в пастухе, потому что в округе достаточно свободных пастбищ и ее кормилицы просто не могут никому помешать. Почувствовала неладное пенсионерка тогда, когда из 4 выпущенных на выпас коров, домой вернулись только 2, при этом у одной из них обнаружился прокол в вымени. Женщина устремилась на поиски питомиц, но обнаружила только их обезображенные трупы.