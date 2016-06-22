Мужчина, подозреваемый в причинении ущерба в размере 2 миллионов рублей, разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)
22 июня 2016, 13:45Происшествия
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Пресс-служба МВД России сообщает: подозреваемый, являясь председателем ТСЖ, не перечислил по договору на счет МУП 2 миллиона рублей, и в данное время его местонахождение остается неизвестным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицией разыскивается Викулов Андрей Сергеевич 1978 года рождения. Он подозревается в имущественном преступлении, совершенном путем обмана, - причинение ущерба в особо крупном размере. В данный момент он скрывается от следствия.
Викулов А. С. совмещал должность председателя ТСЖ и директора коммерческой организации. С этой организацией у ТСЖ был заключен договор об обслуживании зданий и приеме коммунальных платежей. Поступившие от жителей средства не были перечислены на счет МУП по данному договору.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Викулова А.С., МУ МВД России просит обратиться в местные отделы полиции или позвонить на номер горячей линии (343) 358-71-61 или 02.
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