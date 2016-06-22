Вертолет упал в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку (ФОТО; ВИДЕО)

Примерно в 20:00 вертолет, приземлившись, доставил больного. Затем примерно на высоте четвертого-пятого этажа при взлете потерял управление и рухнул близ больницы, рассказывают очевидцы. Известно, что пилот обратился за помощью к медикам. Больше никто не пострадал.