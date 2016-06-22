Вертолет упал в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку (ФОТО; ВИДЕО)
22 июня 2016, 11:15Происшествия
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21 июня в Екатеринбурге упал вертолет. Это произошло на территории Областной клинической больницы №1.
Сюжеты: Екатеринбург
Примерно в 20:00 вертолет, приземлившись, доставил больного. Затем примерно на высоте четвертого-пятого этажа при взлете потерял управление и рухнул близ больницы, рассказывают очевидцы. Известно, что пилот обратился за помощью к медикам. Больше никто не пострадал.
На месте происшествия проводится доследственная проверка. Возможно, будет возбуждено уголовное дело. Специалисты установят, по каким причинам произошло падение и при каких обстоятельства, а также подсчитают сумму ущерба.
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Фото и видео с сайта justmedia.ru
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