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Вертолет упал в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку (ФОТО; ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вертолет упал в Екатеринбурге: прокуратура начала проверку (ФОТО; ВИДЕО)

22 июня 2016, 11:15Происшествия
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