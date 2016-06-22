Женщина-председатель ТСЖ избита в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На кадрах видно, как некий мужчина поджидает свою жертву во дворе около её автомобиля. Когда женщина появилась, он, выждав момент, неожиданно нападает на неё. Наносит по голове удары предметом, спрятанным в полиэтиленовый пакет, а затем спешно ретируется. После этого жертва закрывает автомобиль и уходит в подъезд.