Женщина-председатель ТСЖ избита в Екатеринбурге (ВИДЕО)
22 июня 2016, 15:00ПроисшествияПавел Щербина
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Нападение на женщину произошло вечером 15 июня в одном из спальных районов Екатеринбрга. Сегодня были обнародованы кадры с видеорегистратора соседней машины.
Сюжеты: Екатеринбург
На кадрах видно, как некий мужчина поджидает свою жертву во дворе около её автомобиля. Когда женщина появилась, он, выждав момент, неожиданно нападает на неё. Наносит по голове удары предметом, спрятанным в полиэтиленовый пакет, а затем спешно ретируется. После этого жертва закрывает автомобиль и уходит в подъезд.
Видео портала E1.ru.
Позднее пострадавшая женщина обратилась за помощью к медикам. Серьёзных травм у неё не зафиксировано. В настоящее время она проходит лечение в частной клинике, сообщает портал E1.ru.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье
© Эрик Х., TagilCity.ru
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