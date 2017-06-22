35 000 рублей компенсации морального вреда взыскано с больницы в Кировграде в связи с травмированием 3-летнего ребенка
22 июня 2017, 12:10Происшествия
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3-летний ребенок упал на скользком льду около больницы в Кировграде и получил перелом голени. Медучреждение выплатило компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
2 марта 2017 года на территории городской больницы в Кировграде 3-летний ребенок поскользнулся на улице и получил травму. Врачи диагностировали перелом правой голени со смещением.
Прокуратура провела проверку по факту ЧП и направила в суд иск в отношении медицинского учреждения с требованием выплаты компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
Суд требование удовлетворил. В пользу ребенка с больницы было взыскано 35 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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