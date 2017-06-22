Отец пациента избил и сломал челюсть детскому хирургу в Нижнем Тагиле на приеме в детской поликлинике

О нанесении детскому врачу тяжёлой травмы журналистам TagilCity.ru сообщили читатели портала. В поликлинике информацию об инциденте подтвердили неофициально, по причине командировки главного врача в Екатеринбург.

Инцидент действительно имел место 20 июня. На приёме находились мама с ребёнком. В кабинет ворвался мужчина, который был отцом ребёнка. В ходе конфликта он нанёс врачу травмы. В настоящее время врач лежит в больнице с переломом челюсти. Нападавший не был задержан на месте преступления. Ко времени прибытия сотрудников ЧОП он скрылся рассказал журналистам TagilCity.ru один из сотрудников медицинского учреждения.

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по данному факту. Подробности этого происшествия будут опубликованы порталом TagilCity.ru позднее.

Напомним, при визите в город 21 июня Игорь Трофимов, министр здравоохранения Свердловской области, обещал пригласить в Нижний Тагил молодых специалистов-медиков. Но согласятся ли они, если безопасность врачей не обеспечивается и любой из них может пострадать из-за агрессивных действий пациентов и их родственников, - большой вопрос.