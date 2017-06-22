Пассажир «Тойоты» скончался на месте в результате ДТП в Каменске-Уральском (ФОТО)

Установлено, что водитель автомобиля «Тойота» не смог справиться с управлением, и допустил съезд с проезжей части, а затем врезался в опору ЛЭП.

Водитель доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Его пассажир скончался на месте.

Сейчас по факту аварии начата проверка. У автомобилиста взята кровь на анализ. Возможно, он был пьян.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области