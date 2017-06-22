Пассажир «Тойоты» скончался на месте в результате ДТП в Каменске-Уральском (ФОТО)
22 июня 2017, 15:15Происшествия
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ДТП с летальным исходом произошло в Каменске-Уральском ночью 22 июня.
Установлено, что водитель автомобиля «Тойота» не смог справиться с управлением, и допустил съезд с проезжей части, а затем врезался в опору ЛЭП.
Водитель доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Его пассажир скончался на месте.
Сейчас по факту аварии начата проверка. У автомобилиста взята кровь на анализ. Возможно, он был пьян.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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