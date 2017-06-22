Участница ритуальных убийств из Екатеринбурга сбежала из-под домашнего ареста и объявлена в розыск
22 июня 2017, 17:50Происшествия
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Сообщница Арсена Байрамбекова, виновного в совершении 4-х ритуальных убийств в лесу Среднеуральского ГО, Татьяна Соловьева объявлена в федеральный розыск.
Напомним, бывший полицейский из Дагестана, приверженец культа сатанизма, убил на Среднем Урале четырех маргиналов. Это были ритуальные убийства, совершенные во время обрядов в лесу. По данным следствия, его сообщница Татьяна Соловьева, является жрицей кровавого культа и помогала уже осужденному сейчас Арсену Байрамбекову в поиске жертв среди случайных прохожих для совершения убийств.
Ранее суд Верхней Пышмы приговорил экс-полицейского к 13 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Женщина - Татьяна Соловьева - находилась до суда под домашним арестом по обвинению в пособничестве в убийстве . В мае, накануне суда, она пропала. И теперь производство по делу приостановлено, обвиняемая объявлена в розыск, сообщает РИА URA.RU.
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