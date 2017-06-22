Участница ритуальных убийств из Екатеринбурга сбежала из-под домашнего ареста и объявлена в розыск

Напомним, бывший полицейский из Дагестана, приверженец культа сатанизма, убил на Среднем Урале четырех маргиналов. Это были ритуальные убийства, совершенные во время обрядов в лесу. По данным следствия, его сообщница Татьяна Соловьева, является жрицей кровавого культа и помогала уже осужденному сейчас Арсену Байрамбекову в поиске жертв среди случайных прохожих для совершения убийств.