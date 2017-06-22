Водитель сбил лося и скрылся с места аварии на трассе Пермь-Екатеринбург

Так, животное, по всей видимости, выскочило на дорогу под колеса машины. Автомобилист наехал на лося и скрылся с места аварии.

Марку автомобиля установить не удалось, передает E1.ru.

Информацию о произошедшем в ГИБДД передали специалисты департамента по охране животного мира. В дорожной полиции устанавливают детали аварии.

Отметим, что на Урале в последнее время участились случаи ДТП с участием лосей. А накануне в больнице Асбеста скончался молодой человек, получивший серьезные травмы в аварии из-за животного.