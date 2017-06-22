Водитель сбил лося и скрылся с места аварии на трассе Пермь-Екатеринбург
22 июня 2017, 07:15Происшествия
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Утром 20 июня под Первоуральском на 327-ом км произошло ДТП с участием лося.
Так, животное, по всей видимости, выскочило на дорогу под колеса машины. Автомобилист наехал на лося и скрылся с места аварии.
Марку автомобиля установить не удалось, передает E1.ru.
Информацию о произошедшем в ГИБДД передали специалисты департамента по охране животного мира. В дорожной полиции устанавливают детали аварии.
Отметим, что на Урале в последнее время участились случаи ДТП с участием лосей. А накануне в больнице Асбеста скончался молодой человек, получивший серьезные травмы в аварии из-за животного.
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