ГАЗель и иномарка столкнулись у церкви под Нижним Тагилом
22 июня, 11:35Происшествия
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22 июня 2018 года произошло дорожно-транспортное происшествие недалеко от пешеходного перехода около церкви в поселке Горбуново под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участниками аварии стали ГАЗель бордового цвета и легковой автомобиль японского производства.
На месте происшествия работают пожарные и ГАИ.
Легковой автомобиль двигался по направлению к поселку Черноисточинск. Предполагается, что ГАЗель поворачивала в сторону церкви сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.
Японская машина сильно повреждена в области кузова с левой водительской стороны.
Из-за ДТП образовалась большая пробка от ТРЦ «Кит» в сторону Горбуново и обратно.
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