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Пенсионер из Первоуральска ушел в лес за дровами и пропал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионер из Первоуральска ушел в лес за дровами и пропал

22 июня, 13:50Происшествия
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