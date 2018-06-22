Пенсионер из Первоуральска ушел в лес за дровами и пропал
18 июня около 20:00 пенсионер из Первоуральска Ахманаев Владимир Георгиевич ушел в лес за дровами и пропал. Поисковые отряды совместно с сотрудниками полиции ведут поиски мужчины.
Вечером 18 июня 67-летний житель Первоуральска ушел в лес из сада за дровами и пропал. Родственники пропавшего мужчины сразу начали поиски. Зайдя в лес, они обнаружили тележку пенсионера.
По словам руководителя поискового отряда «Прорыв» Натальи, добровольцы ведут поиски мужчины круглыми сутками.
В одну из ночей поисковики слышали отклик — крик и стук палкой по дереву. Однако из-за проливного дождя, который искажает звуки, направление отклика определить не удалось рассказала Наталья редакции TagilCity.
Поисками Владимира Георгиевича занимаются добровольцы из поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Сокол» и «Прорыв».
Сегодня, 22 июня в 17:00 из Екатеринбурга от ТЦ «Мега» будет организован масштабный выезд добровольцев. Место сбора: город Первоуральск, гора Вершина, сад № 81.
Очень не хватает людей с автотранспортом. Также большая просьба к тем, кто хочет помочь — взять с собой побольше сладкого, например сгущеного молока, для поисковиков, которые уже работают на месте. Люди устают и сахар в крови падает. Еще можно привезти им сменную одежду и резиновые сапоги сообщает Наталья.
Всю информацию можно узнать в группе поискового отряда «Прорыв» и по телефонам: 8-908-917-02-99 (Ольга, координатора для связи), 8-965-513-27-99 (Екатерина, инфорг поиска).
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