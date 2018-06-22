Пять человек пострадали в результате пожара в частном пансионате в Евпатории (ВИДЕО)
21 июня 2018 года днем в частном пансионате в Евпатории произошел пожар, который охватил территорию площадью 280 кв. м. В результате пожара пострадали пять человек.
Среди пострадавших: женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения из Москвы, мужчина 1965 года рождения из Санкт-Петербурга, два человека из Екатеринбурга.
Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга госпитализированы в реанимацию городской больницы с ожогами 2-3 степени (у них поражено 20% кожного покрова). Санитарная авиация доставила из Симферополя в Евпаторию комбустиолога – врача, специализирующегося на ожоговой медицине из Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Туристы из Екатеринбурга находятся на амбулаторном лечении.
Пансионат зарегистрирован как частный дом для приема гостей и использовался отдыхающими для проживания, сообщает РИА «Новости».
Прокуратура проведет проверку законности работы и соблюдения правил пожарной безопасности гостиницы.
Видео: РИА «Новости»
© TagilCity.ru