Пять человек пострадали в результате пожара в частном пансионате в Евпатории (ВИДЕО)

Среди пострадавших: женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения из Москвы, мужчина 1965 года рождения из Санкт-Петербурга, два человека из Екатеринбурга.

Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга госпитализированы в реанимацию городской больницы с ожогами 2-3 степени (у них поражено 20% кожного покрова). Санитарная авиация доставила из Симферополя в Евпаторию комбустиолога – врача, специализирующегося на ожоговой медицине из Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Туристы из Екатеринбурга находятся на амбулаторном лечении.

Пансионат зарегистрирован как частный дом для приема гостей и использовался отдыхающими для проживания, сообщает РИА «Новости».

Прокуратура проведет проверку законности работы и соблюдения правил пожарной безопасности гостиницы.