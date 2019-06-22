В Екатеринбурге произошёл крупный пожар в цехе лакокрасочных материалов

Сообщение о возгорании поступило в 16:23 местного времени. Изначально площадь пожара составила 600 квадратных метров, в здании находились газовые баллоны, которые под воздействием высокой температуры хлопнули, что способствовало увеличению площади горения до 2,2 тыс. квадратных метров.

До прибытия пожарной команды из здания самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников. Для тушения огня были задействованы 17 единиц спецтехники, более 50 человек личного состава. Очевидцы сообщали, что весь район затянуло чёрным дымом. Через два часа возгорание удалось ликвидировать.

В 19:07 (17:07 мск) открытое горение на пожаре по улице Труда в Екатеринбурге ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор сгоревших конструкций,сообщили представители оперативного штаба, который развернули на месте происшествия.

Огонь не перекинулся на близлежащие дома, информация о пострадавших отсутствовала. В этот же день в селе Шиловка в Горноуральском городском округе во время пожара в частном доме погиб мужчина.