Екатеринбуржцу грозит психиатрическая больница за убийство своей матери
Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района возбудила уголовное дело по статье убийство в отношении 41-летнего уральца, сообщается в пресс-службе прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
История началась в феврале текущего года: мужчина пришел в гости в квартиру своей матери. Между ними завязалась ссора. В разгар конфликта обвиняемый начал избивать женщину. Он нанес ей более шести ударов в область головы, шеи и рук. Затем он нашел нож в жилище матери и нанес ей удар в сердечную область. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тело было найдено соседями.
В ходе расследования следствием был выяснен факт наличия у мужчины хронического психического расстройства личности. Учитывая это обстоятельство, дело в отношении обвиняемого направлено в Чкаловский районный суд, на котором рассмотрят вопрос о принудительных медицинских мерах, в виде помещения обвиняемого в психиатрическую больницу.
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