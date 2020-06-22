Екатеринбуржцу грозит психиатрическая больница за убийство своей матери

История началась в феврале текущего года: мужчина пришел в гости в квартиру своей матери. Между ними завязалась ссора. В разгар конфликта обвиняемый начал избивать женщину. Он нанес ей более шести ударов в область головы, шеи и рук. Затем он нашел нож в жилище матери и нанес ей удар в сердечную область. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тело было найдено соседями.