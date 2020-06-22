Пожарные спасли 10 человек из горящего жилого дома на Урале

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания. Служба спасения получила сообщение о происшествии после полуночи. В тушении участвовали 30 спасателей и семь единиц техники.

Спасатели эвакуировали 10 человек из полыхающего дома. На данный момент выясняются обстоятельства и причины возгорания.