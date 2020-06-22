Пожарные спасли 10 человек из горящего жилого дома на Урале
Сегодня, 09:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области в поселке Карпушиха Кировградского городского округа накануне произошло возгорание жилого дома, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания. Служба спасения получила сообщение о происшествии после полуночи. В тушении участвовали 30 спасателей и семь единиц техники.
Спасатели эвакуировали 10 человек из полыхающего дома. На данный момент выясняются обстоятельства и причины возгорания.
20 июня в коллективном саду под Нижним Тагилом произошел пожар. В ходе возгорания пострадало два садовых дома, баня и автомобиль. Через два часа пожарным удалось ликвидировать пожар. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров.
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