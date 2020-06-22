«Умирайте дома»: екатеринбуржцы с COVID-19 жалуются, что стуками ждут госпитализации

Одна из жительниц города рассказала, что 15 человек с двусторонним воспалением легких вынуждены сидеть на улице в ожидании, когда их разместят КТ-центре 24-й больницы.

Говорят, ждите. Всю ночь мы провели на стульях. И не знаем, может, еще ночь здесь коротать, говорит женщина.

О нехватке мест рассказала внучка 83-летней женщины, которая с подтвержденной пневмонией сутки ждет распределения в больницу.

Зачем ее вообще скорая взяла? Так и сообщайте, что мест нет, умирайте дома, а вдруг пронесет и вылечитесь самостоятельно! Ей в таком случае действительно лучше умереть дома, говорит внучка.