«Умирайте дома»: екатеринбуржцы с COVID-19 жалуются, что стуками ждут госпитализации
В Екатеринбурге местные жители заявили о том, что размещения больных с пневмонией в амбулаторных КТ-центрах приходится ждать на улице по нескольку часов, пишет Е1.
Одна из жительниц города рассказала, что 15 человек с двусторонним воспалением легких вынуждены сидеть на улице в ожидании, когда их разместят КТ-центре 24-й больницы.
Говорят, ждите. Всю ночь мы провели на стульях. И не знаем, может, еще ночь здесь коротать, говорит женщина.
О нехватке мест рассказала внучка 83-летней женщины, которая с подтвержденной пневмонией сутки ждет распределения в больницу.
Зачем ее вообще скорая взяла? Так и сообщайте, что мест нет, умирайте дома, а вдруг пронесет и вылечитесь самостоятельно! Ей в таком случае действительно лучше умереть дома, говорит внучка.
В оперштабе рассказали, что загруженность больниц в Екатеринбурге остается высокой, несмотря на стабильную обстановку с распространением коронавируса. Также там пояснили, что новых пациентов принимают, как только это становиться возможным.