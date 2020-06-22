В Нижнем Тагиле из-за горевшего мусора пожарные эвакуировали дюжину человек

Возгорание началось в 2 часа 45 минут утром 22 июня. Спасателям пришлось эвакуировать двенадцать человек из пятиэтажки, в том числе трёх детей. По версии дознавателей, на первом этаже здания хранились горючие материалы. Из-за этого вспыхнул мусор. Огонь удалось потушить через час.

За выходные возгорания происходили в двух садовых домах (в саду Росинка), пяти банях и двух сараях в пригороде. От огня пострадали два автомобиля.

ВАЗ-2112 стал жертвой поджога - у легковушки спасатели обнаружили два очага горения. Огонь повредил моторный отсек, правое крыло, колесо, капот и задний бампер легкового автомобиля.

Семь раз спасатели выезжали для тушения мусора и травы.