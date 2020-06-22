Вырывали перья: на Урале девочки подростки жестоко издевались над голубем
Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: скриншот с видео сообщества "Краснотурьинск LIVE"
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В Краснотурьинске две девочки жестоко издевались над голубем. Они вырывали у него перья, били головой о скамью. Видео записали очевидцы и опубликовали в сообществе «Краснотурьинск LIVE».
Как утверждает автор видео, сначала девочки кормили голубя, а потом начали издеваться над ним. В какой-то момент одна из девочек достала телефон и начала фотографировать, а вторая — пыталась усадить птицу на скамейку. Поначалу голубь пытался вырваться, но потом прекратил попытки.
Как рассказала «Комсомольской правде» орнитолог УрФУ Александра Хлопотова, птица вряд ли сможет после такого вернуться в природу. Кроме того, тяжесть полученных травм требует посещения ветеринара. Орнитолог утверждает, что выдергивание перьев можно сравнить с тем, как одна птица ловит другую и разделывает ее. При этом, выдернуть перья не так просто, для этого требуются некоторые усилия.
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