27-летний узбек с крупной партией героина задержан в Екатеринбурге

В результате была вызвана следственно-оперативная группа, которая нашла в указанном месте пакет с белым веществом, массой полкилограмма. Это оказался героин. Мужчина был взят под стражу. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свобод за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.