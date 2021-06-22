Эксперты: убивший подростка медведь вел себя аномально даже для зверя

Эксперты: убивший подростка медведь вел себя аномально даже для зверя
Эксперты: убивший подростка медведь вел себя аномально даже для зверя
Сегодня, 20:39ПроисшествияФото: wikimedia.org
По словам директора парка «Ергаки» Игоря Грязина, поведение медведя, который напал на группу людей и убил подростка, можно назвать не просто крайне агрессивным, но даже аномальным.

Как сообщает 360tv.ru, на данный момент известно, что отдыхавшие покинули основной туристический маршрут. Скорее всего, из-за того, что неудобно было идти по снегу.

Кстати, именно необычайно большое количество выпавшего снега, который не растаял до сих пор, могло способствовать случившемуся. Поскольку зверь не мог добыть корм и был голодным.

По данным госинспекторов парка, группа состояла из сотрудников туристических компаний, а погибший подросток работал шерпом. Он один пошел краем густого леса, где обычно не ходят туристы, и там на него медведь напал из засады.

Аномальность в поведении медведя, по словам директора парка, в том, что он охотился целенаправленно на человека.

Группа, на которую напал медведь, уже покинула территорию парка. Опасного зверя выследили и застрелили.

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