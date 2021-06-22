Грабитель с пистолетом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге

Мужчина с пистолетом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге. Он потребовал отдать ему деньги.

Нападавший связал сотрудницу офиса при помощи скотча и угрожал ей. Девушка испугалась и отдала грабителю чуть более девяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. После этого мужчина привязал скотчем женщину к стулу и сбежал с деньгами. Инцидент произошел в начале апреля 2021 года. Нападавшим оказался 42-летний житель Березовского. Он обвиняется в разбое в крупном размере с применением оружия. На данный момент дело передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

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