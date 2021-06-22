Нырнул в воду и больше не вынырнул: пьяный мужчина утонул в реке Тагил

Компания троих тагильчан — двое мужчин и одна женщина — отдыхали в окрестностях горы Шихан и решили искупаться.
По словам очевидцев происшествия все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
В какой-то момент один из мужчин пошел купаться. Он нырнул под воду и не вынырнул. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.
Водолазы пока работают. Очевидцы (друзья, с кем он отдыхал) были в сильнейшем алкогольном опьянении, поэтому точное место показать не могут, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Напомним, с начала теплого периода в водоемах Свердловской области утонули 16 человек. Так, скончались 12 взрослых и 4 ребенка. Наиболее часто случаи происходили в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское.