Нырнул в воду и больше не вынырнул: пьяный мужчина утонул в реке Тагил

Напомним, с начала теплого периода в водоемах Свердловской области утонули 16 человек. Так, скончались 12 взрослых и 4 ребенка. Наиболее часто случаи происходили в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском городских округах, а также в муниципальном образование Алапаевское.